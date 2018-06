Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman le-a marturisit fanilor ca a fost nevoita sa ajunga din nou la spital, de data asta insa nu cu o problema grava. Ea a facut o intervenție care nu a necesitat anestezie totala. Vedeta a marturisit ca a avut emoții, dar totul a decurs cu bine. Oana Roman nu a dezvaluit despre ce […] The post…

- Andreea Marin a recunoscut ca are probleme de sanatate, dar spune ca a invațat sa treaca peste ele dupa ce a cunoscut un tanar de 20 de ani, imobilizat de la gat in jos, care i-a dat o elcție de viața. Andreea Marin și Cristian s-au intalnit la un centru de recuperare medicala și sportiva. La […] The…

- Andreea Marin a plecat in Malta, unde se va relaxa zilele urmatoare. Pentru ca de fiecare data iși ține la curent fanii cu toate activitațile sale, și de data asta, vedeta i-a surprins cu imagini din vacanța. Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, iar de cate ori…

- Andreea Marin a vorbit despre relația cu fiica ei, Violeta, in varsta de 11 ani. Chiar daca o ține departe de ochii curioșilor, vedeta vorbește des despre fetița ei și despre cat de mult ii seamana. „Mi-e dor de ea! Nu am vazut-o de azi dimineața, mi-e dor pentru ca am plecat acum și pentru ca ea nu…

- Andreea Marin a rememorat cel mai dramatic moment pe care l-a trait și care i-a dat viața total peste cap. Vedeta de televiziune Andreea Marin, care este mama unei fete care se numește Violeta, din mariajul pe care l-a avut cu Ștefan Banica Junior , și-a deschis sufletul și a vorbit despre trauma care…

- Brigitte Nastase a trecut prin momente si prin clipe grele pana sa ajunga femeia puternica de astazi. Vedeta a trecut prin multe incercari. Si-a pierdut sotul, a fost inchisa in puscarie si si-a pierdut afacerile.

- Andreea Marin este preocupata de ani buni sa aiba o alimentație sanatoasa și bio. Prin urmare, vedeta nu face excepție nici de Paște, cand prefera sa aiba pe masa hrana preparata in casa, in detrimentul produselor din comerț. Fosta Zana a Surprizelor aloca timp pentru prepararea bucatelor tradiționale…