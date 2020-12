Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram a facut o investiție geniala cu toți banii caștigați pe internet. Astfel, sfarțitul lui 2020 vine cu vești bune pentru fiica prezentatoarei Andreea Esca. Despre ce este vorba, citiți in articolul de mai jos. Fiica Andreei Esca și-a investit toți banii caștigați de pe internet. In ce și-a…

- La doar 20 de ani, fiica Andreei Esca se poate lauda cu o reușita extraordinara. Din banii proprii, Alexia Eram și-a ficut un cadou de Craciun de care merita sa fie mandra: si-a cumparat propriul sau apartament.

- Dupa ce in urma cu cateva zile și-a ingrijorat fanii spunandu-le ca va ajunge de urgența pe mainile medicilor pentru a fi supusa unei operații, Alexia Eram s-a intors acasa. Iubita lui Mario Fresh a continuat sa-și țina admiratorii la curent pe Internet și le-a povestit cum decurge recuperarea. Iata…

- Alexia Eram, operata de urgența dupa nici nu a putut dormi din cauza durerilor. Fiica Andreei Esca, trece prin momente grele. Aceasta și-a anunțat fanii de pe rețeaua de socializare ca trebuie sa ajunga imediat la spital pentru a fi operata de urgența. Vedeta are apendicita. Andreea Esca trece prin…

- Alexia Eram a anunțat pe contul de socializare, ca in aceasta dimineața, va fi operata de apendicita. Pentru ca a avut dureri puternice, fiica Andreei Esca a mers sa iși faca analize. Medicii i-au spus ca trebuie sa se opereze neaparat.Alexia a declat pe InstaStory ca este internata in spital și așteapta…

- Alexia Eram a intervenit in razboiul iscat intre Alex Velea și Lino Golden, cel despre care vorbește aproape toata lumea in mediul virtual.Alexia Eram, de partea lui Lino Golden in razboiul cu Alex Velea, potrivit fanatik.ro. Citește și: VIDEO Norocul nostru ca nu avem trenuri de mare…

- Chiar daca Velea si Lino Golden pareau foarte buni prieteni și ținand cont de faptul ca artistul l-a luat de "crescut" pe Lino, relația dintre ei nu pare a fi prea buna in aceasta perioada si ar fi fost tradat chiar cu dusmanul sau, Abi Talent. Artistul a ținut sa ii transmita lui Lino ca…

- Sambata, 15 august, in ziua in care este celebrata Sfanta Maria, Laura Cosoi (38 de ani) a adus pe lume al doilea copil, tot o fiica, Vera. Actrița mai este mama unei fiice in varsta de 2 ani, Rita. Din luna august a anului 2015, Laura este casatorita cu omul de afaceri Cosmin Curticapean. Laura Cosoi…