- Fiica Andreei Esca iși sarbatorește astazi ziua de naștere. A implinit frumoasa varsta de 22 de ani, așadar, chiar la miezul nopții, prietenii apropiați, dar și familia, bineințeles in frunte cu Mario Fresh, i-au facut o surpriza pe cinste Alexiei Eram. Iata ce cadouri a primit, dar și cum a reacționat…

- Andreea Esca este cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania, dar dincolo de cariera, vedeta e soție, mama. E casatorita cu Alexandre Eram și impreuna au doi copii, pe Alexia și pe Aris Melkior. Intr-un interviu pentru Pro TV , vedeta a facut declarații despre cariera fiicei sale. Alexia Eram…

- Salariul Andreei Esca reprezinta unul dintre cele mai discutate subiecte in ultimii ani. Alexia Eram, fiica prezentatoarei de la PRO TV, susține ca nu știe cați bani incaseaza mama ei lunar. Andreea Esca este una dintre cele mai bine platite prezentatoare TV din Romania, iar salariul ei ramane confidențial.…

- Alexia Eram a devenit cunoscuta in urma cu ceva ani atunci cand s-a apucat de vlogging. Fiica Andreei Esca a intrat in lumina reflectoarelor și ii place tare mult sa interacționeze cu publicul. Aceasta are abia 21 de ani și are timp sa iși aleaga drumul in viața in ceea ce privește cariera. Andreea…

- Alexia Eram vrea la TV! Fiica Andreei Esca, Alexia Eram are succes in online, fiind unul dintre cei mai bine cotați influenceri. Tanara a absolvit University For the Creative Arts. Recent a dezvaluit ca ia in calcul sa mai faca niște cursuri sau un masterat. Intr-un interviu exclusiv pentru Impact,…

- Fiica Andreei Esca a absolvit facultatea. Știrista, Alexander Eram dar și fratele mai mic al Alexiei au fost prezenți ieri la ceremonia ce a avut loc in campusul University for the Creative Arts din Anglia. Alexia (21 de ani) a absolvit facultatea anul trecut inca ceremonia a fost aminata din cauza…

- Fiica Andreei Esca dovedește fler in afaceri, calitate de care, cu siguranța tatal sau este mandru. La doar 21 de ani, Alexia Eram se poate lauda cu venituri consistente din firma sa care se ocupa cu activitați de consultanța in domeniul relațiilor publice și al comunicarii. Zona aflata in stransa lagatura…