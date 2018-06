Fiica Andreei Esca da BAC-ul si apare in clipul iubitului ei Andreea Esca a postat zilele trecute pe Instagram o inregistrare video de arhiva cu fiica ei pe cand avea doar cativa ani, spunand ca nu ii vine sa creada ca aceasta a ajuns acum sa dea Bacalaureatul. Fetita aceasta cu care cantam si dansam asa cat era ziua de lunga a terminat examenele de Bac ! Uau! Te iubesc si zic sa ramanem in aceeasi nota si dupa ce faci 18 ani @alexiaeram #timegoestoofast #foreveryoung #loveutothemoonnback A post shared by Andreea Ioana (@andreeaesca) on Jun 13, 2018 at 6:09am PDT Alexia Eram are 18 ani si se pregateste…