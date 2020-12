Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, 14 decembrie, Florin Dumitrescu a plans in direct la ”Chefi la Cuțite”, emoționand o țara intreaga. Insa, dupa emisiune, juratul a avut și o explicație de dat pentru reacția sa.

- George Marin Marturisesc, am vazut-o pe Livia in timpul catorva antrenamente. In mulțimea de sportivi și sportive din sala de box iți atrage atenția statura ei de om matur deși, ca varsta, se incadreaza la categoria „juniori”. Dar, la fel ca și statura, și vorba ii este la fel de matura. Și nu numai.…

- Andreea Banica lanseaza pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun. Acest moment marcheaza si primul pas al Sofiei spre muzica, care de cand avea doar cativa anisori, visa sa cante alaturi de mama sa pe marile scene.

- Magia sarbatorilor se apropie cu pași repezi, iar perioada in care lumea incepe sa forfote de bucurie și entuziasm a inceput. Presarate cu tradiții, cozonaci calzi, brazi impodobiți, miros de portocale și cantece de bucurie, aceste sarbatori ne reamintesc fericirea de a ne avea unul pe celalalt. Astfel,…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre Nelu Tataru, dar și despre atacurile la adresa sa, care sunt din ce in ce mai multe. "Domnul Tataru este prezent peste tot, nu s-a ferit sa mearga. Cunoaște situația de la firul ierbii. De la ora 6 jumate e la treaba și te poți…

- Comentatorul politic CNN Van Jones a izbucnit in plans cand a fost solicitat sa comenteze alegerea lui Joe Biden la presedintia SUA, potrivit news.ro.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru…

- Oana Roman și-a pus fanii de pe rețelele de socializare pe ganduri. Vedeta le-a povestit printr-o postare ca a plans, insa nu oricum, ci in hohote. Totodata, soția lui Marius Elisei le-a dezvaluit internauților și motivul!

- Gica Popescu a fost ivitat la emisiunea "40 de intrebari cu Denise Rifai" de pe postul Kanal D, unde a vorbit despre moartea tatalui sau. "N-am mai spus asta niciodata public. Tata a murit marti 13, la 2 noaptea. Imi aduc aminte ca in noaptea de 12 spre 13, la un moment dat, am sarit din pat.…