Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan are cu ce se lauda! (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Tanara face furori pe plaja datorita formelor ei care ar starni invidia oricarei reprezentante ale sexului frumos. (CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN SE MANDRESTE CU FIICA CEA MICA: „INGERUL MEU!” SARAH ESTE […] The post Fiica Anamariei Prodan a facut senzație pe plaja! Cum arata Sarah in costum de baie appeared first on Cancan.ro .