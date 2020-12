Fiica Amaliei Enache, Alma, își dorește o „frățioară” De 20 de ani, Amalia Enache (42 de ani) ofera cele mai noi și importante informații din spatele pupitrului știrilor Pro TV. De 4, știrista este mama. Fiica Amaliei, Alma, iși dorește de la Moș Craciun „pantofi cu toc, un curcubeu și o rochie curcubeu”. Fiica Amaliei Enache, Alma, iși dorește o „frațioara” „Eu nu-i mai am nici pe tata, nici pe mama, ceea ce e foarte greu. Și-atunci ma agaț foarte mult de amintirile din copilarie in preajma Craciunului. La noi in familie sarbatorile, toate, și Craciunul in mod special, erau foarte importante. Noi n-am fost o familie in care sa fim impraștiați care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Smiley (37 de ani) și iubita lui, prezentatoarea de televiziune Gina Pistol (40 de ani) urmeaza sa devina parinți. Recent, in mediul online, Gina a dezvaluit ca intre filmari, ea și solistul lucreaza la amenajarea casei in care locuiesc. Cum se pregatește Smiley pentru rolul de tata? „In viața…

- Roxana Blagu (34 de ani), fosta solista a trupei Trident, a devenit mama pentru a doua oara la inceputul lunii iulie. Designerul a dat naștere unui fiu, Sasha, acum in varsta de 4 luni și jumatate. Intrata virtual in direct in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, Roxana a vorbit despre cum se organizeaza…

- Timp de 12 ani, intre Cristina Balan și soțul ei, Gabriel Balan, a existat doar o frumoasa prietenie. Cristina și Gabriel au devenit parinți in anul 2013. Cuplul are doi fii gemeni, Toma și Matei, care au sindromul Down. „Deși sunt gemeni, unul are o fire, celalalt, alta. Matei e cu inițiativa, Toma…

- In luna august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) și Silviu Țolu (28 de ani) au devenit parinți pentru prima data. Actrița a adus pe lume un fiu, Thomas Jay. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre problemele intampinate dupa nașterea fiului ei, dar și despre cum i-a…

- In data de 10 august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) a devenit mama unui fiu, Thomas Jay. Acesta este primul copil al actriței cu logodnicul ei, modelul Silviu Țolu (28 de ani). Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre botezul fiului ei, dar și despre cum s-a schimbat…

- In data de 10 august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) a devenit mama unui fiu, Thomas Jay. Acesta este primul copil al actriței cu logodnicul ei, modelul Silviu Țolu (28 de ani). Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre dorința de a deveni mama din nou. Lili Sandu, despre…