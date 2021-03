Fiica agresorului de la Oneşti:”Am sunat la Poliție la Bacău și la București, să aplanez situația. Mi-au închis telefonul!” Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, barbatul din Onești care a sechestrat și ucis doi muncitori, a spus, la Antena 3, ca a incerat sa contacteze autoritațile si sa aplaneze situatia. Fiica agresorului din Onesti spune ca atunci cand a incercat sa contacteze poliția din Bacau și din București i s-a inchis telefonul, deși s-a recomandat și a spus ca vrea sa ajute la rezolvarea situației.Situația este foarte grea. Nu pot decat sa las capul plecat, cuvintele sunt de prisos, oricat am incercat sa aplanez aceasta situație. Am sunat la Bacau, am sunat la București. Am spus despre ce e vorba, am… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

