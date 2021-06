Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini cu fiica și soția lui Ioan Crișan, afaceristul gasit mort in explozia de sambata din Arad. Cele doua sunt distruse de durere și de gandul ca vor trebui sa-l conduca in curand pe barbat pe ultimul drum.

- Conform unor informatii aparute in presa locala, ar fi vorba chiar despre contabila firmei acestuia. Femeia a fost audiata in fata organelor de cercetare penala si ar fi recunoscut deja aceasta idila, scrie Ziarul de Iasi .Aurora Ardelean, in varsta de 53 de ani, este si consilier local in comuna Iratosu,…

- Cazul asasinatului de la Arad se complica de la o zi la alta. Daca pana acum anchetatorii au mers pe ipoteza unui asasin strain, care ar fi fost platit sa vina aici pentru a comite oribila crima, acum, oamenii legii au aflat informații care pot rasturna cazul. Ioan Crișan, afaceristul care a murit…

- Omul de afaceri Ioan Crișan a murit din cauza exploziei și a inhalarii de gaz, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta, la finalizarea necropsiei. Surse din ancheta au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca s-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad. S-a stabilit, astfel,…

- Ies la iveala informații noi din ancheta morții lui Ioan Crișan, afaceristul din Arad care a decedat in urma exploziei mașinii sale. Fiica barbatului susține ca a fost recent la service, iar atunci ar fi putut sa fie pusa o bomba in autoturism.

- Sapte palestinieni, dintre care un barbat cu dizabilitati, sotia sa insarcinata si fiica lor de trei ani, au murit miercuri in atacurile israeliene asupra Fasiei Gaza, iar un al optulea a decedat din cauza ranilor, potrivit ministerului sanatatii, transmite AFP. Acesti opt morti ridica la…

- Un barbat de 42 de ani din municipiul Turda a fost inregistrat de aparatul radar, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7 cu viteza mai mare decat limita legala. Le-a prezentat politistilor argeseni un permis britanic, obtinut dupa preschimbarea unui permis eliberat de autoritatile maghiare, care…

- Un barbat de 42 de ani din municipiul Turda, care a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe DN 7 cu viteza mai mare decat limita legala, le-a prezentat politistilor argeseni un permis britanic obtinut dupa preschimbarea unuia romanesc falsificat.