- Mihai Ungur (46 de ani) este un pasionat montaniard și alergator montan. Pe langa aceasta pasiune, Mihai a studiat psihologia și are studii postliceale medicale. Dar sportul a ramas mereu cea mai mare pasiune a sa. „De mic am fost de-al drumului. Pe coclauri, cum se zice. De cand ma știu am cochetat…

- Un mesaj emoționant a sosit pe adresa redacției din partea unui cititor Bistriteanul.ro: A.D va implini in curand 18 ani și se deplaseaza intr-un scaun cu rotile. „V-am trimis poze cu doar cateva dintre multele locuri in care accesul este imposibil dintr-un scaun cu rotile…” Este vorba despre lucrarile…

- Acum, puteți primi coletele la poștomatele Nova Poshta, situate langa hypermarket-urile Kaufland. Pana la finele anului poștomatele Nova Poshta vor fi instalate langa toate hypermarket-urile Kaufland din Moldova.

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a participat in aceasta dimineața la inaugurarea noului loc de joaca modern din cartierul Burdujeni, din apropierea bisericii Sf. Andrei. Lucian Harșovschi a precizat ca noul loc de joaca a fost amenajat in baza prevederilor contractului privind concesionarea…

- Un bistrițean care locuiește in Piața Morii a trimis pe adresa redacției cateva fotografii, nemulțumit de lucrarile „de mantuiala” executate in zona. „Priviți ce se face cu bani din PNRR in Piața Morii ! Priviți cum au izolat un tavan de sub scari care chiar nu avea de ce sa fie izolat! Uitați-va la…

- In Bistrița civilizata a avut loc astazi o intamplare șocanta. Langa un bloc, sub privirile ingrozite ale unor copii, doua femei au sacrificat o gaina. „Tati, tati, sangeeeee!”, a strigat cu spaima fetița unui bistrițean, in aceasta dimineața. Micuța se juca langa blocul in care locuia, cand sub ochii…

- Proiectul administrației locale aduce imbunatațiri semnificative pentru comunitatea locala. Printr-un efort susținut pentru a oferi copiilor din Orașul Tauții-Magherauș un mediu de joaca sigur și modern, autoritatea locala a demarat lucrarile de modernizare și reabilitare a locului de joaca situat pe…

- O autoutilitara a luat foc langa o benzinarie din municipiul Suceava. Potrivit ISU Suceava, la fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala de stingere. Flacarile se manifestau la compartimentul motor al autovehiculului, fiind pericol de propagare la intreaga camioneta, dar și la…