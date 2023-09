FII REPORTER: ”Am rămas cu deșeurile voluminoase la poartă!” Campania gratuita de ridicare a deșeurilor voluminoase a inceput in 28 august. Cei care aveau astfel de lucruri de aruncat le-au scos la poarta in ziua in care era anunțat ca va trece mașina Supercom pe strada lor. ”Am ramas cu ele la poarta. Mașina NU a venit, deși era programata!” De doua ori pe an, Supercom și ADI Deșeuri organizeaza campanii gratuite de ridicare a deșeurilor voluminoase. In 28 august a inceput campania de toamna și s-a dat un program zilnic, pe strazi. De luni, 28 august, puteți scapa de deșeurile voluminoase! CAND va ajunge mașina Supercom la tine: Bistrițenii care au avut… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

