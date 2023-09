eSPOR, intermediar in relația cu angajatorii! Știm cat de important este sa lucrezi cu persoane bine pregatite, de aceea, in calitate de Serviciu Public de Ocupare ne dorim sa raspundem eficient nevoilor tale, in formarea, perfecționarea și alegerea viitorilor angajați! Avand in vedere ca șomerii inregistrați la agențiile județene pentru ocuparea forței de munca pot fi viitorii tai angajați, este important sa oferim cursuri de formare profesionala in funcție de nevoile tale! Nevoia de adaptare a planurilor de formare profesionala la nivel local, regional la cerințele pieței muncii este un…