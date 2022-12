Fii Mai Bun – şi nu doar de Crăciun Chiar in prag de Craciun, Andrei Banuta si Alessandra lanseaza, pe YouTube, ,,Fii Mai Bun”, o piesa de sarbatori cu un mesaj special. Asa cum ne spun si versurile, cei 2 artisti iși doresc sa aduca in casa fiecaruia dintre noi spiritul sarbatorilor, dorința de a fi mai buni și de a pastra acest sentiment pe parcursul intregului an. „E o piesa draga noua. Ne-am dorit de mult sa cantam ceva impreuna și ne-am gandit ca ar fi draguț ca prima noastra colaborare sa fie despre cea mai frumoasa sarbatoare din an. Pe noi ne leaga o prietenie stransa și veche, care ne-a transformat intr-o familie. Speram… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

