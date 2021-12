Stiri pe aceeasi tema

- Fiii lui Joaquin „El Chapo” Guzman ar fi organizat o petrecere inainte de Craciun, unde au fost oferite masini prin tombole si au fost impartite cadouri locuitorilor din statul Sinaloa din vestul Mexicului, scrie Daily Mail.

- Emma Coronel Aispuro, sotia celebrului lord al drogurilor Joaquin „El Chapo” Guzman, si-a primit sentinta. Fosta regina a frumusetii, in varsta de 32 de ani, va sta dupa gratii trei ani si are de platit 1,5 milioane de dolari pentru implicarea sa in afacerile cartelului Sinaloa. De asemenea, Emma Coronel…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat vineri ca ofera pana la cinci milioane de dolari pentru orice informatie care duce la capturarea lui Aureliano Guzman Loera, fratele celebrului traficant de droguri mexican ''El Chapo'', relateaza AFP preluat de agerpres. Aureliano Guzman Loera, fratele…