Fii binecuvântat, Oleg! In timpul emisiunilor de la Gold FM, pe scroll apar mesajele radioascultatorilor. Mi-a atras atenția intervențiile repetate ale unui tanar basarabean cu idei suveraniste. Se semna simplu Oleg. Venit in București pentru prima oara, m-a intrebat de unde poate cumpara cartea “ Razboiul din Ucraina ,” recent aparuta. I-am propus sa i-o inmanez eu cu autograf. Sunt cosemnatar al primei analize serioase a conflictului din vecinatate. Nu de altceva, dar sa nu cheltuie puținii bani pe care-i avea. Ajuns inaintea mea pe o terasa din Baneasa, aștepta. L-am salutat: “bine ai venit.” De altfel, inainte, noi… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

