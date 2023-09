Fii atent la cine te sună! Poţi rămâne fără banii din cont. O nouă escrocherie lasă românii fără cash Politistii ii avertizeaza pe romani ca circula o noua metoda de frauda. Hackerii apeleaza victimele și se prezinta drept reprezentanți ai unor entitați private, precum banci, companii de telecomunicații sau instituții guvernamentale. Victimele sunt determinate sa transmita atacatorilor date personale, bancare sau de autentificare, pe care autorii le utilizeaza in scopul comiterii altor fapte de […] The post Fii atent la cine te suna! Poti ramane fara banii din cont. O noua escrocherie lasa romanii fara cash first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, ieri dimineata, angajati ai institutiei „s-au mobilizat intr-un gest de compasiune” cu victimele accidentului de la Crevedia. „In urma acțiunii noastre de donare de sange – se mentioneaza in documentul de presa amintit – cei 70 de polițiști au contribuit cu picatura…

- Ani de dobanzi negative in urma crizei financiare din 2008 i-au invațat pe europeni sa nu se bucure de un randament al economiilor lor, aceștia realizand in prezent valoarea celor 9 trilioane de euro (9.8 trilioane de dolari) din depozitele consumatorilor la nivel global in Europa, arata Bloomberg.Rata…

- Politistii din Filiași au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Racoțeanu, din localitate. Un barbat de 63 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Racoțeanu, ar fi patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara…

- FBI a dat de urma celor 47 de romani pe care-i cauta de 8 ani, dupa ce aceștia s-au filmat și s-au laudat pe rețelele de socializare cu banii, relateaza Digi 24.Romanii sunt acuzați ca au furat banii prin frauda informatica și clonare de carduri. Ei sunt toți din satul Burila Mica, cmuna Gogoșu, Mehedinți.…

- Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați, sambata dimineața, de catre un barbat, de 49 de ani, din Arad, prin S.N.U.A.U.112 despre faptul ca, persoane necunoscute au patruns in imobilul de domiciliu al mamei sale, de unde au sustras o suma de bani. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit faptul…

- Statisticile publicate recent de Eurostat arata ca speranța de viața in țara noastra este de 71,4 de ani in cazul barbaților și de 79 de ani in cazul femeilor. Varsta de pensionare este de 65 de ani. In aceste condiții, ne punem fireasca intrebare: Cați ani trebuie sa traiasca un roman dupa pensionare,…

- Escrocii inventeaza in permanența noi metode prin care sa pacaleasca lumea, astfel ca romanii sunt victimele unei noi fraude online. Ce sa faci daca primești SMS cu textul ”Ai un colet”, polițiștii trag un semnal de alarma. Escrocii online au o noua metoda prin care pacalesc populația. Ce presupune…