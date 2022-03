Stiri pe aceeasi tema

- Erdogan a anunțat ca un armistițiu de durata ar putea duce la o soluție pe termen lung in razboiul din Ucraina.Erdogan i-a propus din nou lui Putin sa gazduiasca o intalnire cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, „la Ankara sau Istanbul” si liderul de la Kremlin, anunța Anadolu.Recep Tayyip Erdogan…

- Inspirați de un concept nascut in cafenelele din Napoli, unde clienții au posibilitatea de a plati in avans una sau mai multe cafele pentru cei fara posibilitați materiale, organizatorii campaniei umanitare „Daruiește o masa pentru Ucraina" au extins ideea și in locațiile food din ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca 11 copii din Ucraina care sufera de mai multe boli vor fi tratați in spitalele din Augsburg, din regiunea germana Schwaben. Flutur a informat ca in cursul zilei de miercuri, in Vama Siret au ajuns trei ambulanțe și un microbuz…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care ar fi fost amenintat direct de trupele cecene si de mercenarii din gruparea Wagner, a scapat dupa trei tentative de asasinat saptamana trecuta, potrivit informatiilor cotidianului britanic The Times. Transformat intr-un razboinic, in fruntea unei tari…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski. „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a il asigura de sprijinul și solidaritatea Rominiei. Ne vom coordona cu partenerii nostri pentru a sprijini Ucraina prin intermediul asistentei umanitare”,…

- Președintele Klaus Iohnanis a anunțat ca a avut o convorbire telefonica cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in care l-a asigurat de sprijin și solidaritate din parte Romaniei, in fața agresiunii ruse.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost convocat la Curtea Suprema de la Kiev pentru ziua de 28 februarie 2022 in urma unei plangeri a predecesorului si rivalului sau Petro Porosenko, care-l acuza de o „inactiune ilegala”, a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant a Curtii, Maria Svenko