Abia intrat in funcție, noul guvern francez condus de Jean Castex are deja doua nume controversate in doua portofolii-cheie: la Interne, Gerald Darmanin este vizat de o ancheta pentru viol, in timp ce la Justiție e un avocat celebru pentru numarul mare de achitari pe care le-a obținut pentru clienții sai, adesea persoane acuzate de crima.