FIFPro, comunicat dur despre situația fotbalului românesc: ”Nu mai semnați cu niciun club” Asociația mondiala a fotbaliștilor profesioniști a dat un comunicat oficial in care ii pune in garda pe toți jucatorii care sunt ofertați din țara noastra: „Situația e tulbure in Romania, unde sunt multe lucruri in neregula, va recomandam sa nu semnați cu niciun club inainte sa ne solicitați sprijinul”. Forul internațional ofera drept exemple de rele practici situația de la Dinamo, club care a intrat din nou in insolvența pentru datorii, dar și a cluburilor din ligile inferioare, FC Brașov SR și FC Buzau, divizionarele secunde, fiind doar doua dintre exemple, care au mutat contractele angajaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația mondiala a fotbaliștilor profesioniști a dat un comunicat oficial in care ii pune in garda pe toți jucatorii care sunt ofertați din țara noastra: „Situația e tulbure in Romania, unde sunt multe lucruri in neregula, va recomandam sa nu semnați cu niciun club inainte sa ne solicitați sprijinul".…

- Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania si Sindicatul international al fotbalistilor (FIFPro) considera ca fotbalul romanesc are nevoie de o reforma, se arata intr-un comunicat de presa publicat de AFAN pe site-ul sau, noteaza Agerpres. FIFPRO isi exprima consternarea fata de situatia…

- Prețul gazelor a EXPLODAT: Creștere cu peste 30% intr-o luna. A depașit 300 de lei/MWh Prețul gazelor naturale tranzacționate la Bursa Romana de Marfuri au crescut la valori de peste 300 de lei/MWh. Pe Piața GasForward, unde su, iar in septembrie urcau la nt tranzacționate contractele pe termen mediu…

- Majoritatea romanilor sustin ca situatia generala a tarii este mai rea comparativ cu cea din urma cu 30 de ani, potrivit rezultatelor unui sondaj INSCOP, publicate, marti, de directorul Remus Stefureac. Cercetarea publicata pe Facebook releva ca 63% dintre romani cred ca situatia generala…

- Romania este "codasa" intre tarile cu traditie in turism montan, printre cauze numarandu-se lipsa cabanelor, dar si inexistenta unor asociatii puternice, cu multi membri, care sa poata influenta politicile si deciziile autoritatilor in domeniu, a sustinut marti, la o conferinta organizata in cadrul…

- Este cea mai mare disponibilizare colectiva facuta de o firma din judetul Buzau, potrivit Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca.Demiterile vin dupa ce firma de mobila, care era cel mai mare angajator din nordul județului, a pierdut comenzile cu doi retaileri de mobila importanti pe piata din…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea ml 4,3 s-a produs ieri dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- Romania va fi reprezentata in probele de atletism de la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) de zece sportivi, conform listei publicate, vineri, de Federatia Romana de Atletism pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. "Federatia Romana de Atletism va trimite una dintre cele…