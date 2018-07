Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentat, marți seara, strategia de protecție a Romaniei ca membra NATO, susținand ca țara noastra se confrunta zilnic cu provocari din partea Rusiei.

- Marea Neagra nu este un lac rusesc, este o mare deschisa in care se circula in siguranta, sustine ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca Rusia incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este o zona pe care o controleaza. Fifor a subliniat ca Romania se confrunta frecvent cu diverse provocari, in…

- "Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Romania si aliatii demonstreaza ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Ori de cate ori iesim la exercitiu, exista un raspuns…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentat, marți seara, strategia de protecție a Romaniei ca membra NATO, susținand ca țara noastra se confrunta zilnic cu provocari din partea Rusiei.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice.

- Romania se confrunta zilnic cu agresivitatea Rusiei in zona Marii Negre, precum si cu un val de atacuri cibernetice si interferente politice, a declarat ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu pentru Associated Press.

- Romania se confrunta zilnic cu agresivitatea Rusiei in zona Marii Negre, precum si cu un val de atacuri cibernetice si interferente politice, a declarat ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, intr-un...

- Romania se confrunta zilnic cu "provocari" din partea Rusiei in zona Marii Negre si contracareaza atacuri cibernetice si interferente politice, afirma ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agentiei de stiri Associated Press.