- "Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care suntem pregatiti sa platim al doilea sistem. Suntem pregatiti sa facem aceasta plata (inca un miliard de dolari -n.r.). Probabil la inceputul lunii septembrie,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, marti, ca Romania are banii, aproximativ un miliard de dolari, pentru a plati pentru al doilea sistem Patriot, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA, plata urmand a fi facuta, probabil, la inceputul lunii septembrie.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat ca Romania este pregatita sa trimita in Grecia doua aeronave și militari pentru a ajuta la stingerea incendiilor. La nivel european a fost activat mecanismul de protecție civila. Ministrul Apararii, intr-un interviu acordat Digi24 , a precizat ca Romania va…

- Ministrul Apararii a anunțat luni, ca Romania va trimite 60 de tineri ofiteri in Statele Unite ale Americii pentru a invata sa opereze sistemele de rachete Patriot, primul sistem fiind asteptat in tara la sfarsitul anului 2019 – inceputul anului 2020. „Suntem foarte bucurosi ca programul nostru se deruleaza…

- Romania va trimite 60 de tineri ofiteri in Statele Unite ale Americii pentru a invata sa opereze sistemele de rachete Patriot, primul sistem fiind asteptat in tara la sfarsitul anului 2019, inceputul anului 2020, a anuntat, luni, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. "Suntem foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost vineri prezent la receptia organizata de ambasada Statelor Unite cu ocazia Zilei Independentei. Acesta a declarat, in deschiderea evenimentului, ca este ferm hotarat sa pastreze Romania acelasi partener determinat pentru Statele Unite. De la eveniment lipsesc premierul…

- O etapa decisiva in pregatirea Summit-ului NATO din luna iulie o reprezinta runiunea miniștrilor apararii din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice care are loc la Bruxelles. Romania ar putea avea un rol important la comanda operațiunilor militare din flancului estic, inclusiv la Marea Neagra.…

Aerostar ar putea deveni un hub regional de furnizare de servicii de mentenanta pentru aeronave, a declarat, vineri, la Bacau, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, informeaza Agerpres.