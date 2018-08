Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s a intalnit joi, 2 august, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Gavin Williamson, aflat in vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, pe durata intrevederii, cei doi oficiali au abordat subiecte de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca exista "o prezenta aproape permanenta" a navelor aliate in Marea Neagra, iar Romania, care este un important furnizor de securitate, vrea sa arate ca aceasta este o mare deschisa. "Avioanele britanice sunt in sprijinul Fortelor aeriene romane…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Varsovia, ca Summitul NATO de la Bruxelles va fi inca o contributie la un viitor mai sigur al statelor membre.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara lor, in privința Elenei Udrea "Summitul NATO va fi inca o contributie…

- Parteneriatul strategic dintre Romania si Marea Britanie este unul important in domeniul militar, a scris marti, pe Facebook, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la finalul unei intrevederi avute cu loctiitorul reprezentantului permanent al Marii Britanii la NATO, Nick Pickard.