Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, a anuntat, ca pana la sfarsitul acestui an, Romania va achizitiona alte cinci aparate F-16 din Portugalia. Numarul aparatelor de acest tip care vor fi in dotarea Fortelor Aeriene ajungand astfel la 17, adica o escadrila si un avion de rezerva.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri ca, in prezent, actiunile de politie aeriana in spatiul romanesc, respectiv al NATO, sunt realizate de fortele britanice, cu avioane Typhoon, dupa ce aparatele MIG au ramas la sol in urma tragediei de saptamana trecuta de la mitingul aviatic.…

- Primul avion de tip MiG, de originea sovietica, a intrat in dotarea Forțelor Aeriene Romane in anul 1962, iar de atunci, potrivit informațiilor furnizate de Forțele Armate Romane, peste 400 de astfel de aeronave au intrat in dotarea armatei romane, informeaza Mediafax.„Fortele Aeriene Romane…

- Colaborarea Romaniei cu statele partenere aliate, inclusiv bazele si operatiunile militare de pe teritoriul tarii noastre au drept scop sa demonstreze ca "Marea Neagra nu este o mare teritoriala a Federatiei Ruse", a declarat, sambata, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Oficialul…

- Contestat sau considerat chiar si imposibil de realizat, programul de dotare cu submarine al Fortelor Navale Romane merge inainte cu pasi repezi. Concret, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document…

- Procesul de inzestare si modernizare a Fortelor Aeriene Romane va continua si anul acesta cu achizitionarea de noi avioane de lupta F-16 si cu modernizarea aparatelor de antrenament, recunoastere si atac la sol IAR 99 Soim, a anuntat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.

- Aerostar ar putea deveni un hub regional de furnizare de servicii de mentenanta pentru aeronave, a declarat, vineri, la Bacau, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Aflat intr-o vizita la sediul societatii, Fifor a precizat ca Armata Romana are in derulare mai multe programe cu Aerostar, iar colaborarea…

- Conform ministrului Apararii Nationale, Mihai Fifor, Armata Romaniei va avea la sfarșitul lui 2018 peste 30 de transportatoare blindate Pirahna, produse atat in Elveția, cat și in țara noastra.