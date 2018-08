Stiri pe aceeasi tema

- Romania va plati in aceasta toamna aproape un miliard de dolari pentru al doilea sistem de rachete Patriot. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Apararii Mihai Fifor. Armata a contractat 7 astfel de sisteme, iar anul trecut l-a platit pe primul, care va veni anul viitor și va fi operationalizat in…

- In 2016, Airbus a inaugurat la Ghimbav o fabrica de elicoptere in care a investit mai bine de 100 de milioane de euro. Gigantul francez s-a cuplat cu producatorul roman IAR, sub titulatura Eurocopter și a primit promisiunea din partea Statului ca va avea comenzi consistente. In prima instanța…

- Parlamentul a aprobat inca din 2017 programul de circa 2.1 miliarde de euro, dar procedurile urmeaza a fi lansate abia in viitorul apropiat. „Lupta” pentru sistemele VSHORAD/SHORAD se anunța inca de pe acum una foarte stransa, cu nume mari din domeniul apararii ce s-au aratat interesate sa propuna Romaniei…

- Armata Romaniei, care se modernizeaza rapid este "cel mai bun ambasador al tarii" in acest moment si va fi, fara niciun dubiu, "printre cele mai performante armate ale lumii', a spus ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii si MEDIAFAX.