Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri ca, in prezent, actiunile de politie aeriana in spatiul romanesc, respectiv al NATO, sunt realizate de fortele britanice, cu avioane Typhoon, dupa ce aparatele MIG au ramas la sol in urma tragediei de saptamana trecuta de la mitingul aviatic. "Dupa tragedia de saptamana trecuta de la mitingul aviatic, atunci cand am pierdut unul dintre cei mai buni piloti ai Fortelor Aeriene Romane, conform procedurilor, pe timpul investigatiei aparatele MIG raman la sol. In momentul de fata, politie aeriana realizeaza partenerii nostri britanici aflati…