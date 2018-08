Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat in Guvern sau la nivel politic si este putin probabil sa se intample in acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul arata ca declarațiile sale, deși foarte…

- Ministerul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca incearca sa rezolve deficitul de personal cu care se confrunta dupa ce, anul trecut, aproape 8.000 de oameni au plecat din sistem.Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca spera ca, pana la sfarsitul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus miercuri, la Craiova, in timpul unei vizite de lucru la Brigada Multinationala Sud Est ca nu exista intenția de a se relua stagiul militar obligatoriu in Romania. Acesta a precizat ca ministerul cauta soluții ca rezerviștii sa fie atrași din nou in sistem prin…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni, joi, cu omologul britanic, Gavin Williamson, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, scrie Agerpres. La finalul convorbirilor, cei doi oficiali vor sustine declaratii de presa. Ulterior, in cursul dupa-amiezii, ministrii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, senator de Arad, a avut in aceasta dimineata o intalnire cu Dimitrie Musca, director general al Combinatului Agroindustrial Curtici. Tematica discutiilor a fost axata pe criza pestei porcine africane si modul cum boala ii afecteaza pe crescatorii de porci din…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca niciun avion de tipul celui prabusit la Bacau nu se mai ridica de la sol pana nu se afla cauzele care au dus la producerea incidentului aviatic. Intrebat intr-o interventie la Romania TV daca se mai ridica de la sol vreun avion de…

- Ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, a anuntat, ca pana la sfarsitul acestui an, Romania va achizitiona alte cinci aparate F-16 din Portugalia. Numarul aparatelor de acest tip care vor fi in dotarea Fortelor Aeriene ajungand astfel la 17, adica o escadrila si un avion de rezerva.

- In 2016, Airbus a inaugurat la Ghimbav o fabrica de elicoptere in care a investit mai bine de 100 de milioane de euro. Gigantul francez s-a cuplat cu producatorul roman IAR, sub titulatura Eurocopter și a primit promisiunea din partea Statului ca va avea comenzi consistente. In prima instanța…