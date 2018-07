Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27 J Spartan și o aeronava C-130 Hercules, precum și cei aproximativ 20 de militari, membri ai echipajelor și personal auxiliar, vor decola spre Grecia miercuri, in jurul orei 10.00, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN).Aeronava C-27 J ...

- Aeronavele Fortelor Aeriene Romane si cei aproximativ 20 de militari membri ai echipajelor si personal auxiliar vor decola spre Grecia astazi, 25 iulie, in jurul orei 10.00, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, informeaza MApN. Aeronava C 27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor,…

- Comandorul Ion Staiculescu a murit. Pilot al Armatei Romane cu aproape 20 ani de experiența, barbatul a fost gasit mort in camera sa de hotel, in Franța. Procurorii au deschis in acest caz un dosar de moarte suspecta. Potrivit Ministerului Apararii, comandorul Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90…