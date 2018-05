Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a afirmat joi ca isi doreste o dezbatere cat mai serioasa pe marginea initiativei legislative privind trecerea industriei de aparare de la Ministerul Economiei la Ministerul Apararii Nationale. "Este o initiativa legislativa, de fapt, care a trecut de Senat, daca nu ma insel, in ultimele doua saptamani. In momentul de fata se afla in procedura specifica in Camera Deputatilor, la comisiile de specialitate. Inteleg ca la Comisia de aparare au avut loc din nou discutii foarte importante si foarte interesante cu reprezentantii industriei de aparare, cu sindicatele,…