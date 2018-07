Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a sustinut vineri, intr-o conferinta de presa, ca se va discuta in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Pe de alta parte, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi seara ca „atata vreme cat presedintele…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua, in perioada 4 6 iulie, o vizita oficiala in Republica Federala Germania, la invitatia omologului german, Ursula von der Leyen.Potrivit MApN, ministrul Fifor va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, si de o delegatie…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, joi, ca guvernul sustinut de coalitia PSD-ALDE se afla intr-un permanent asediu, declaratiile venind in contextul in care presedintele Klaus Iohannis i-a cerut de patru ori demisia premierului Viorica Dancila.

- Klaus Iohannis anunța ca a rupt orice legatura cu Liviu Dragnea, iar singura lor relație va fi una instituționala. Cei doi se vor intalni pe 9 mai, de Ziua Europei, la Palatul Cotroceni.”Din moment ce i-am invitat, sunt bine veniți. Discuția instituționala...noi nu ne intalnim pentru ca suntem…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca programul de atragere a rezervistilor a fost sub asteptari in 2017, astfel ca se vor lua o serie de masuri pentru a creste numarul celor interesati sa devina militari, in special tineri, intre acestea fiind imbunatatirea conditiilor de munca…