- Vicepreședintele PSD Mihai Fifor condamna decizia celor care au parasit partidul pentru a se alatura adversarilor politici și considera ca aceștia dau dovada de lipsa de respect fața de electoratul PSD. ”Cei care au parasit PSD, in speranța unui caștig politic efemer, tradeaza voturile cetațenilor!…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a transmis joi un mesaj de Ziua Eroilor, in care subliniaza ca Romania moderna a fost realizata prin sacrificiul unor generatii de eroi care au aparat idealurile natiunii cu pretul vietii. "Romania moderna, tara in care ne bucuram astazi de libertate si…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, sâmbata, la Arad, ca primele transportoare blindate produse în Elveția, 31, vor ajunge în România pâna la sfârșitul anului, iar alte 5 vor fi produse la Uzina Mecanica București în același interval. Astfel, în…

- In data de 19 martie anul curent a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 238 Ordinul M.41 din 12 martie 2018 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei, aprobate prin…

- La scurt timp dupa ce U Criaiova a lansat un dur comunicat in care contesta delegarea lui Alexandru Tudor la meciul cu Astra de sambata, Edward Iordanescu, tehnicianul giurgiuvenilor, a reacționat la acuzele oltenilor, pe care ii acuza de lipsa de fair-play. "Acest comunicat e o lipsa de respect și…

- Ministrul Apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, a facut un apel vineri la sprijinul Romaniei pentru a interveni pe langa autoritatile turce pentru eliberarea din inchisoare a doi militari greci arestati la inceputul lunii martie. Oficialul elen, aflat in vizita la Bucuresti, a avut o intrevedere…

- Cantareata Alexandra Stan critica atitudinea asistentelor medicale din Sectia Medicala 2 a Spitalului Judetean Constanta, aratand si mizeria din saloanele in care sunt internati pacientii.