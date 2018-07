Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac, presedintele PMP, a postat miercuri pe contul sau de Facebook un raspuns primit de la ministrul Apararii, Mihai Fifor, in care se arata ca in 2017, din cei 2% din Produsul Intern Brut (PIB) alocati apararii, ministerul a cheltuit doar 1,81%. Tomac aminteste ca presedintele SUA Donald Trump…

- Roșia Montana a fost inclusa pe ordinea de zi a subiectelor dezbatutre in cadrul ședinței de miercuri a CSAT. Decizia vine dupa ce guvernul, la propunerea ministerului Culturii, a solicitat amanarea analizarii dosarului pentru includerea acesteia in patrimoniul UNESCO. Subiectul Roșia Montana a fost…

- Romania se confrunta zilnic cu "provocari" din partea Rusiei in zona Marii Negre si contracareaza atacuri cibernetice si interferente politice, afirma ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agentiei de stiri Associated Press.

- Compania Airbus Helicopters ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav, a semnalat directorul general al firmei, Bruno Even, citat de cotidianul La Tribune.

- Airbus Helicopters este gata sa inchida linia de asamblare de la Ghimbav, Brasov, daca Romania nu va face o comanda de cel putin 16 elicoptere militare multirol H215M, iar Bucurestiul trebuie sa clarifice situatia, in conditiile in care poarta negocieri intense cu americanii de la Bell Helicopters,…

- Zilele trecute, ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemat in fata Comisiei de Aparare din Senat pentru a da explicatii vizavi de cresterea fenomenului infractionalitatii. „Infractionalitatea creste atunci cand scade vigilenta. Este un fenomen globalizat, interlopii romani colaboreaza…

- Cristian Topescu a fost un om memorabil si un adevarat profesionist, spune ministrul Apararii, Mihai Fifor. "Cristian Topescu a parasit stadionul vietii. Un om memorabil, cu o familie frumoasa si un adevarat profesionist. Nu putem uita comentariile sale la evolutia Nadiei Comaneci la Jocurile Olimpice…