Stiri pe aceeasi tema

- Un miting impotriva abuzurilor, organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei, transmite Agerpres.ro. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt…

- PSD a anuntat si printr-un eveniment organizat pe Facebook mitingul de la ora 20.00 din Piata Victoriei, sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!". Fotografia folosita pentru ilustrarea evenimentului este de la protestele de anul trecut de la Palatul Cotroceni. In anunt, PSD vorbeste despre…

- In contextul reuniunii ministeriale a NATO, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere cu omologii din Finlanda si Croatia, tari care alaturi de Romania alcatuiesc trio ul statelor care vor prelua Presedintia Consiliului Uniunii Europene intr o perioada cu multiple provocari pentru…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat oficial ca mitingul organizat de Partidul Social Democrat va avea loc sambata seara, in Piața Victoriei, pentru ”apararea democrației”, ”protejarea justiției” și a cetațenilor impotriva abuzurilor. Liderul social-democratilor a precizat ca la mitingul de sustinere…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat ca mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00. Imediat dupa ședința Consiliului Executiv al PSD de la Palatul Parlamentului, liderul social democrat a declarat ca: “Este un miting…

- Compania Airbus Helicopters ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav, a semnalat directorul general al firmei, Bruno Even, citat de cotidianul La Tribune.

- Airbus Helicopters este gata sa inchida linia de asamblare de la Ghimbav, Brasov, daca Romania nu va face o comanda de cel putin 16 elicoptere militare multirol H215M, iar Bucurestiul trebuie sa clarifice situatia, in conditiile in care poarta negocieri intense cu americanii de la Bell Helicopters,…

- Grupul MBDA, liderul european pe piata de rachete tactice, este obligat sa fie mai bun decat principalul competitor, in conditiile in care nu este la fel de puternica la nivel politic, iar oferta companiei pentru Romania completeaza foarte bine sistemele Patriot, a declarat, pentru News.ro , vicepresedintele…