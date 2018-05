Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Regalitatii, Academia Tehnica Militara denumita "Ferdinand I" Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si Alteta Sa Regala, Principele Radu au participat, de Ziua Regalitatii, la ceremonia de la Academia Tehnica Militara, institutie care a primit astazi denumirea onorifica "Ferdinand…

- Nu a implinit inca 28 de ani, dar are deja gradul de capitan. Iata ce alți sportivi mai fac parte din Armata. In 2013, gimnasta Sandra Izbasa, legitimata atunci la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” Bucuresti, a fost inaintata la gradul de locotenent, devenind astfel cel mai tanar ofițer al Armatei…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat la Arad, sambata, ca primele 36 de transportoare blindate Piranha vor intra in dotarea Armatei Romane pana la finalul anului, 31 fiind aduse de pe linia de asamblare din Elvetia, iar cinci fiind asamblate la Uzina Mecanica Bucuresti.Citește…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj-Napoca, ca in cei 14 ani de cand a aderat la NATO, Armata Romana a trecut prin schimbari radicale, iar acum este un partener ce isi indeplineste toate obligatiile si care este dat ca exemplu. …

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, vor fi prezenti joi, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului DACIAN LANCER 18 la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) "Getica" de la Cincu, a informat MApN. Aproximativ 900 de militari…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat vineri, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta in Guvern. "Saptamana trecuta am reusit sa aprobam in Guvern memorandumul pentru a debloca in jur de 6.400 posturi…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

