- Un avion militar s-a prabușit in localitatea Nicolae Balcescu, județul Bacau. Din primele informații, este vorba despre un aparat de zbor de tip IAR Șoim care s-a prabușit luni la capatul pistei. Piloții s-au catapultat. UPDATE 14:23: Piloții care s-au catapultat au cazut intr-un lac de acumulare din…

- Un avion IAR 99 Șoim s-a prabușit la Bacau cu scurt timp in urma, transmite Realitatea TV. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a afirmat ca pilotii au reusit sa se catapulteze. “Confirm ca avem un aparat prabusit la Bacau”, a ...

- Un avion militar IAR 99 Soim s a prabusit in apropriere de localitatea Nicolae Balcescu din judetul Bacau. Ministrul Apararii a declarat ca cei doi piloti au reusit sa se catapulteze inainte de prabusire. Din primele informatii, avionul se afla intr un zbor de antrenament. Aeronava s a prabusit la capatul…

- Un avion militar s-a prabușit in județul Bacau. Potrivit primelor informații, cei doi piloți ar fi reușit sa se catapulteze. Anunțul a fost facut de Mihai Fifor, ministrul Apararii.(CITEȘTE ȘI: CE SUMA DE BANI HALUCINANTA AU GASIT POLIȚIȘTII IN PORSCHE-UL RASTURNAT IN DAMBOVIȚA! TANARUL DE LA VOLAN…

- Un avion militar s-a prabușit in județul Bacau. Potrivit primelor informații, cei doi piloți ar fi reușit sa se catapulteze. Anunțul a fost facut de Mihai Fifor, ministrul Apararii, care a precizat ca se va deplasa la locul prabușirii.

- Un MiG-21 Lancer s-a prabusit sambata in timpul unui show aviatic la Baza Aeriana Borcea. UPDATE Pilotul a reusit sa se catapulteze, scrie Mediafax, citand reprezentanti ai ISU Calarasi. Procedurile de interventie sunt in desfasurare, a anuntat Mihai Fifor, ministrul Apararii,…

- Accident aviatic in judetul Galati din Romania. Un avion utilitar s-a prabusit intr-un lan de grau. Pilotul si copilotul au reusit sa iasa din aparatul de zbor inainte ca acesta sa ia foc. Cel mai probabil, incidentul s-a produs din cauza unei defectiuni tehnice.

