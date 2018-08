Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti ca Institutul "Cantacuzino" este "cea mai mare provocare a MApN pentru acest an" si si-a exprimat speranta ca incepand cu luna septembrie sa fie anuntata cooperarea cu o companie recunoscuta pentru pentru productia de vaccinuri. "In ceea…

- FCSB a trecut de Poli Iași, scor 4-0. Flavius Stoican (41 de ani) critica starea gazonului de pe Arena Naționala și le transmite un mesaj clar elevilor sai. "Putem atinge țeluri indraznețe. Poate eu am supraevaluat puterea echipei. Trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant. Am luat goluri doar pe…

- Reprezentanții Ministerului Apararii din Rusia au confirmat sambata faptul ca au propus Statelor Unite o cooperare in ceea ce privește problema refugiaților din Siria și demilitarizarea zonei, printr-o scrisoare trimisa in luna iulie, relateaza Reuters și Interfax, potrivit Mediafax.Propunerile…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Mihai Fifor, au discutat joi, la Guvern, cu ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, despre incheierea unui nou Acord de cooperare in domeniul apararii intre Romania si Marea Britanie.

- Judetul Timis este unul dintre liderii nationali in ceea ce priveste angajarile. Este lider national privind angajarile in domeniul comertului, dar nu sta excelent in domeniul industrial, unde este depasit de alte cateva regiuni cand vine vorba despre numar de specialisti. Romania se afla pe unul dintre…

- Partea romana este reprezentata de spitalul Monza din București și Universitatea de Medicina Titu Maiorescu. Reprezentanții mai multor universitați, instituții medicale și autoritați publice din Romania, Republica Moldova și Italia au convenit, zilele acestea, prelungirea pentru inca cinci ani, a…

- Mihai Fifor a anuntat, marti, ca exista un grafic de angajari pentru Institutul Cantacuzino. "Este nevoie nu doar de medici. Noi avem acum un grafic de angajari la Institutul Cantacuzino, doua sute de posturi scoase la concurs pana in luna septembrie, medici, biochimisti, biologi, personal…

- Sorinel Boza a fost pe punctul de a demisiona din functia de director general al Complexului Energetic Oltenia din cauza presiunilor politice, sustine Dan Ilie Morega, presedintele Institutului de Analize si Investigatii Publice si Politice. Discutii...