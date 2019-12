Stiri pe aceeasi tema

- EA Sports a pregatit o surpriza gamerilor romani și nu numai. Cei de la EA au lansat un echipament special, care va fi accesibil doar pana pe 4 decembrie, ora 20.00, in FIFA Ultimate Team. Echipamentul, creat de Ovidiu Buta, designer EA Romania, este dedicat sarbatorii naționale a tuturor romanilor,…

- SURPRIZA PENTRU FANII UNTOLD- “ONE DAY SALE” LA PREȚ SPECIAL! Peste 80.000 de fani ai festivalului s-au inregistrat pana acum pe untold.com pentru ediția din vara anului 2020. Dintre aceștia peste 32.000 și-au asigurat deja abonamentul pentru cea de-a șasea ediție UNTOLD, au transmis organizatorii pe…

- Politistii romani, procurorii DIICOT si omologii lor francezi au facut 20 de perchezitii in judetul Suceava pentru a destructura o grupare care se ocupa de contrabanda cu tigari, acestea fiind procurate din Ucraina si Republica Moldova si vandute in Franta. La perchezitii au fost gasite cinci autovehicule…

- Surpriza pentru fanii Akord. Trupa s-a relansat intr-un nou format. Noul membru al formatiei este tanarul Eduard Malareu, unul dintre participantii la concursul "Vocea Romaniei", care a facut parte din echipa Irinei Rimes.

- Elevii fara absente si cu rezultate bune la invatatura primesc lunar excursii in destinatii la alegere din Romania, cei cu probleme la invatatura au parte de meditatii gratuite, iar cei cu dificultati materiale primesc gustari, haine si rechizite. Toata cheltuiala este decontata din fondurile Arhiepiscopiei…

- Marcel Raducanu a implinit astazi 65 de ani. Fostul fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund a vorbit despre problemele medicale pe care le are și despre oamenii care i-au fost alaturi astazi. „Am niște dureri groaznice la coloana. De abia ma mișc, dupa ce am facut aici, in Germania, o operație…

- Trupa din Gruia a pregatit pachete pentru toate cele trei partide din grupele Europa League, dar fanii nu s-au înghesuit sa plateasca între 180 de lei și 1.200 pentru a vedea cele trei partide. Fanii au cumparat pachete puține, iar oficialii din Gruia spera ca vor vinde mai bine pentru…