FIFA va investiga comportamentul lipsit de fair-play al Argentinei din finala Cupei Mondiale

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare fotbalist francez Patrick Vieira a calificat sambata drept "stupide" gesturile cu care portarul Emiliano Martinez a sarbatorit victoria Argentinei in finala Cupei Mondiale din Qatar, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sir Geoff Hurst, autorul unei triple in finala Cupei Mondiale de fotbal din 1966, l-a felicitat duminica seara pe succesorul sau la acest capitol, atacantul francez Kylian Mbappe, care a reusit o performanta similara in finala Cupei Mondiale 2022 din Qatar, pierduta de Franta in fata Argentinei,…

- Elon Musk și-a facut o apariție surpriza la finala Cupei Mondiale din Qatar și a stat alaturi de ginerele lui Donald Trump. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Campioana mondiala en titre, Franta, si nationala Argentinei, dubla castigatoare a trofeului in urma cu cateva decenii, lupta pentru titlul suprem in Qatar, de la ora 17.00, pe stadionul Lusail, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Selectionata Croatiei a invins naționala Marocului cu scorul de 2-1, in finala mica, in finala mica a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, care a avut loc loc sambata, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Lionel Scaloni, selectionerul Argentinei, a declarat sambata, la conferinta de presa sustinuta inaintea ultimului act al Cupei Mondiale din Qatar, ca finala dintre Argentina si Franta nu poate fi redusa doar la un duel intre Lionel Messi si Kylian Mbappe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lionel Messi, superstarul si capitanul selectionatei de fotbal a Argentinei, a lipsit de la antrenamentul colectiv de joi al nationalei tarii sale, cu trei zile inaintea finalei Cupei Mondiale din Qatar impotriva echipei Frantei, detinatoarea trofeului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, ar vrea sa vada Argentina și Maroc in finala Cupei Mondiale de Fotbal care se desfașoara in Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…