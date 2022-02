FIFA și UEFA discută acum excluderea Rusiei din toate competițiile! FIFa și UEFA discuta in aceste momente posibilitatea excluderii Rusiei din toate competițiile. FIFA a anunțat ieri o serie de masuri aspre impotriva Rusiei. Federații din intreaga lume au facut presiuni, considerand ca unica soluție este exluderea fara drept de apel din toate competițiile. Oficialii forului internațional discuta chiar in aceste momente varianta, alaturi de cei ai UEFA. O decizie urmeaza sa fie anunțata in scurt timp. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UEFA, decizie drastica in privința Rusiei. Razboiul declanșat la ordinul lui Vladimir Putin contra Ucrainei aduce sancțiuni noi pentru fotbalul rus. Dupa ce a pierdut organizarea finalei Champions League, dar și imposibilitatea de a-și juca partidele pe teren propriu, echipele din Rusia se confrunta…

- Italia, Franța, Cipru și-au exprimat acordul pentru excluderea Rusiei din sistemul interbancar de comunicatii internationale SWIFT, anunța autoritațile de la Kiev, care au purtat discuții cu țarile europene. Acordul Ciprului era considerat important, deoarece Ciprul este o destinație majora a investițiilor…

- In timp ce liderii ucraineni ii indeamna pe rezidenți sa stea acasa și sa reziste invaziei Rusiei, un canal de televiziune a difuzat vineri instrucțiuni despre cum sa faca cocktailurile Molotov, informeaza CNN. Imaginile difuzate pe postul TV ucrainean aratat o persoana care prepara explozivul improvizat,…

- Armata ucraineana a aruncat in aer un pod de langa Kiev și a oprit o coloana de tancuri rusești care venea dinspre Cernobil. Biroul Președintelui a confirmat raportul potrivit caruia o coloana de tancuri rusești se indrepta catre Kiev dinspre Cernobil. „Vin tancurile. Ne luptam. Vin luptele in Kiev”,…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni „masive si severe” impotriva Rusiei, au transmis joi, 24 februarie, intr-un comunicat comun presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialii condamna „in cel mai ferm mod cu putinta agresiunea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin si cel francez, Emanuel Macron, vor avea duminica o convorbire telefonica a anuntat agentia de stat a Rusiei, RIA Novosti, preluata de CNN, care citeaza un comunicat oficial al Kremlinului.

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- Rusia are pregatita aproximativ 70% din puterea de lupta despre care se crede ca ar avea nevoie pentru o invazie la scara larga a Ucrainei și trimite mai multe grupe tactice de batalion la granița cu vecina sa, au declarat sambata doi oficiali americani, relateaza Reuters. In ultimele doua saptamani,…