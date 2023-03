Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile care vor avea jucatori in echipele participante la Cupa Mondiala din 2026 si 2030 vor primi compensatii financiare mai mari decat la editiile anterioare, relateaza lequipe.fr. FIFA si ECA (Asociatia Europeana a Cluburilor) au anuntat luni, la Budapesta, ca bugetul alocat va creste cu 70-,…

- Transgaz, OMV Petrom și Romgaz au semnat joi un acord pentru dezvoltarea gazoductului Tuzla-Podișor, implicit investiții de 4 miliarde de euro, așteptate in vara acestui an. „Acest acord este un pas decisiv, penultimul in seria demersurilor pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagra, in perimetrul…

- Federatia europeana de atletism (European Athletics) a validat candidaturile pentru alegerile prevazute pe 22 aprilie la Congresul de la Belgrad, printre care se numara si cea a romancei Constantina Dita, campioana olimpica de maraton, pentru un post de membru in Consiliul EA, cu un mandat de patru…

- Organizatia nonguvernamentala pentru drepturile omului Amnesty International a criticat Federatia internationala de fotbal (FIFA) pentru ca a ales Arabia Saudita drept tara gazda a Cupei Mondiale a cluburilor din acest an, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Consiliul FIFA a anuntat marti ca a desemnat…

- Atacantul Gabriel Iancu a semnat un contract valabil pana la sfarsitul acestui sezon cu A.F.C.Hermannstadt, a anuntat clubul sibian, potrivit news.ro.

- In luna august a acestui an, capitala Ungariei, Budapesta, va gazdui Campionatele Mondiale de Atletism, iar pentru acest eveniment de noua zile guvernul maghiar con­struieste un stadion nou, scrie Daily News Hungary.

- Perspectivele pentru anul agricol 2023 sunt bune, insamanțarile de primavara ar putea fi devansate in unele zone.

- In sedinta de miercuri a Executivului a fost aprobat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii drumului expres intre Satu Mare - Oar (in Romania) si Mateszalka - Csenger (in Ungaria), semnat la Budapesta, la 9 aprilie 2021.