- Fiecare tara va decide cand va relua partidele. O masura va fi luata in ceea ce priveste prelungirea contractelor jucatorilor dupa data de 30 iunie, cand ar fi trebuit sa expire oficial sezonul. Contractele jucatorilor vor fi prelungite automat pana la finalizarea fiecarei ligi in parte. Partidele se…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca este posibil ca alegerile locale sa fie organizate in septembrie, aratand ca Guvernul este pregatit sa adopte o ordonanta de urgenta pentru prelungirea mandatelor actualilor alesi locali. Anuntul vine la o zi dupa ce Tariceanu, Ciolacu, Ponta si Kelemen…

- Ministerul Justitiei a lansat, miercuri, campania "Toleranta zero fata de infractiuni!", de informare, in care sunt prezentate pedepsele aplicabile in cazul infractiunilor savarsite pe perioada starii de urgenta.Sporuri de inchisoare pentru anumite pedepse, in perioada starii de urgentaMinisterul Justitiei…

- Intreprinderile mici și mijlocii beneficiaza, pe perioada starii de urgența, de de amanarea la plata pentru serviciile de utilitați - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum și de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii…

- Curg știrile cu autorcare cu romani care așteapta la granițele Romaniei, insa Poliție de Frontiera vine cu altfel de cifre. Peste 83.700 persoane, cetateni romani si straini, au trecut in ultimele 24 de ore prin punctele de trecere ale frontierei, anunța IGPF. Fața de aceeași zi a anului 2019, IGPF…

- Teatrul National ''I.L. Caragiale'' din Bucuresti anunta anularea spectacolelor si a tuturor manifestarilor publice in perioada 10 - 22 martie. "In urma extinderii epidemiei virale cu COVID-19 si a recomandarilor oficiale in privinta luarii de masuri de preventie, Teatrul National 'I.L.…

- Vreme deosebit de calda se anunta in urmatoarele zile in sudul tarii, mai ales marti, 18 februarie, cand se vor atinge 18 grade in Baragan. In weekend sunt asteptate ploi slabe in majoritatea regiunilor. La munte vor fi innorari temporare unde pe arii restranse va mai ninge slab.

- Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala Iasi, ia o serie de masuri de prevenire a marginalizarii sociale a persoanelor fara adapost din oraș. Astfel, in administrarea Directiei de Asistenta Sociala se afla și un adapost, pe bd. C. A. Rosetti, cu o capacitate de 80 de locuri. In…