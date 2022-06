FIFA a dat publicitații, orașle care vor gazdui meciurile Campionatului Mondial din 2026, urmatoarea mare competiție fotbalistica, dupa CM 2022, gazduit de Qatar. Pentru prima data in istorie, turneul final va fi organizat in trei țari: SUA, Mexic și Canada. Orașele gazda sunt: SUA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey […] The post FIFA a comunicat orașele gazda ale CM 2026 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .