- Barajul de promovare in Liga a III-a de fotbal se desfașoara in sistem mini-turneu, in zilele de 1, 5 și 9 august, de fiecare data de la ora 17:30. Grupa A din cadrul Regiunii 3 este alcatuita din reprezentantele județelor Sibiu (CS Magura Cisnadie), Covasna (ACS Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe) și Mureș…

- EA a eliberat primul set de echipamente pe care fanii il pot admira. Multe echipe se pregatesc sa iși prezinte noile echipamente cu care vor ataca viitorul sezon, iar cei de la EA au luat-o inaintea celor de la Tottenham și Chelsea. Totuși nu era vreun secret cum vor arata tricourile celor doua echipe,…

- Liga Profesionista de Fotbal pregatește un scenariu inedit pentru sezonul urmator din Liga 1. In adunarea generala care va avea loc pe 30 iulie, LPF le va propune cluburilor din primul eșalon un scenariu care presupune creșterea numarului de echipe in Liga 1 la 16, informeaza sport.ro. ...

- Cele mai bune echipe de League of Legends din Romania se vor confrunta sambata și duminica la Cluj Napoca, in Turneul Național de League of Legends Digital Crusade. Sambata vor avea loc semifinalele, iar duminica finalele meciurilor. Valoarea premiilor oferite este de peste 5000 euro. Evenimentul se…

- Atacantul Rabbi Matondo, de la Schalke 04, si-a cerut scuze fanilor clubului dupa ce a fost fotografiat in timp ce se antrena intr-un tricou al rivalei Borussia Dortmund, noteaza DPA. Galezul de 19 ani a declarat pe retelele de socializare ca a fost ''naiv'' sa poarte tricoul…

- Dinamo o intalnește duminica pe Poli Iași, intr-un meci crucial pentru salvarea de la retrogradare. Fanii „cainilor” au pornit un demers pentru a-și imbarbata favoriții. Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Peluzei „Catalin Hildan”, fanii noteaza ca la ora 15:30, cu 2 ore și jumatate inaintea…

- Consiliul de administratie al Ligii franceze de fotbal profesionist (LFP) a votat impotriva prezentei a 22 de echipe in prima divizie, Ligue 1, scrie presa din Hexagon. Desi Consiliul de Stat, cea mai inalta jurisdictie administrativa din Franta, a suspendat saptamana trecuta retrogradarea…

- Serbia va permite fanilor sa asiste din tribune la meciurile de fotbal, incepand cu data de 1 iunie, dar cu conditia sa respecte regulile de distantare sociala.Potrivit unui comunicat al Comitetului guvernamental pentru situatii de urgenta, suporterii vor trebui sa stea la un metru distanta unul de…