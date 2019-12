Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Montpellier, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Frantei, in care a revenit de la 0-1, potrivit news.ro.Pentru gazde a deschis scorul Paredes de la PSG, in minutul 41, in propria poarta.…

- PSG a ajuns la 13 victorii în actualul sezon din Ligue 1, dupa ce a învins-o în deplasare pe Montpellier, scor 3-1, în etapa a 17-a. Parizienii au revenit de la 0-1, profitând de superioritatea numerica. Montpellier a condus cu 1-0 la pauza meciului de pe Stade…

- PSG a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), formatia FC Nantes, in etapa a XVI-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1, potrivit news.ro.Mbappe a deschis scorul, in minutul 52, iar Neymar l-a majorat, in minutul 85, din penalti. Alte rezultate, inregistrate…

- Gamerii pregatesc deja bugetele pentru viitoarele achiziții și urmaresc fotbaliștii care vor prinde echipa saptamanii și bonusurile aferente. Jucatorii de FIFA nu sunt foarte de interesați de Balonul de Aur; pentru ei mai important este sa știe cine ar putea sa fie fotbalistul pentru al carui transfer…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, dat in urmarire de autoritatile franceze pentru comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalarea banilor, a fost prins de politistii constanteni. El a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei…

- Dupa ce i-a urmarit tinp de o saptamana prin intermediul unei aplicații telefonice, primarul Caransebeșului s-a gandit sa verifice și la fața locului modul cum polițiștii locali, aflați in subordinea directa a lui Borcean, iși fac datoria, mai ales noaptea. Și nu mica i-a fost surpriza edilului…

- PEDEAPSA… Un barbat de 49 de ani va fi pieton pentru urmatoarele trei luni, urmand sa plateasca si o amenda usturatoare pentru ca s-a urcat beat la volanul unui microbuz scolar, cu care urma sa transporte elevii dintr-o localitate vasluiana. Vineri dimineata politistii din cadrul Serviciului Rutier…

- Jandarmii din Bacau intervin pentru salvarea unui urs prins intr-o capcana improvizata, in localitatea Dofteana, zona Parcului Dendrologic, potrivit Mediafax.Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau a fost sesizat miercuri ca in localitatea Dofteana, zona Parcului Dendrologic, se afla un urs…