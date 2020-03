Stiri pe aceeasi tema

- FIFA20 // O noua serie de jucatori primesc carduri spectaculoase in FIFA20. Marco Reus și Raheem Sterling au primit cele mai bune carduri, fiecare de 90 OVR. Ei sunt urmați indeaproape de atacantul lui Arsenal și fostul coleg al lui Reus, Aubameyang, care vine cu un card de 89 OVR. Pentru ca nu putea…

- Manchester United a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de formatia Burnley, in etapa a XXIV-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Wood (39) si Rodriguez (56). Tot miercuri, Tottenham a invins Norwich, scor 2-1, iar Leicester…

- Liverpool zboara spre primul titlu in Anglia dupa 30 de ani și evoluțiile jucatorilor aduc bunatați și in FIFA Ultimate Team. Cel puțin 2 jucatori de la Liverpool au șanse mari sa prinda echipa in aceasta saptamana. Portarul Alisson a avut o evoluție sigura in derbi-ul cu Manchester United și și-a…

- Liverpool are 61 de puncte dupa primele 21 de meciuri in campionat, cum nu s-a mai intamplat in primele cinci campionate continentale. Cu Jurgen Klopp, Liverpool pare de neatins. Irezistibila. „Cea mai puternica echipa a lumii", afirma resemnat Jose Mourinho. „Cu cel mai mare manager al planetei in…

- ​​Arsenal a facut o prima repriza foarte buna în fața celor de la Chelsea, a condus cu 1-0, însa a pierdut controlul încercând sa apere rezultatul și a fost învinsa, dupa ce echipa lui Frank Lampard a înscris de doua ori în ultimele minute ale partidei din etapa…

- Arsenal - Chelsea, derby-ul Londrei, se joaca azi, de la ora 16:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Vezi AICI clasamentul actualizat din Premier League Reeditarea finalei Europa League din primavara, caștigata de Chelsea cu 4-1, le gasește pe cele doua rivale in situații complicate.…

- Antrenorul formatiei Manchester City, Pep Guardiola , a admis sambata ca lupta pentru titlu in Premier League s-a incheiat. „Ne aflam la 14 puncte in urma lui Liverpool. Diferenta pe care trebuie sa o recuperam este prea mare. Da, cursa pentru titlu s-a incheiat! Nu mai este realist sa ne gandim la…

- Clubul englez de fotbal Everton a anuntat, sambata, ca italianul Carlo Ancelotti a semnat un contract pe patru ani si jumatate pentru a deveni noul manager al gruparii din Premier League. Tehnicianul italian, care a cucerit trei trofee in Liga Campionilor pe parcursul carierei sale, va prelua oficial…