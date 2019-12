Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, 32 de ani de ani, a fost premiat de Marca pentru sezonul 2018-2019 și a prefațat duelul cu Real Madrid, de miercuri, ora 22:00. Barcelona - Real Madrid se joaca miercuri, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO in direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Dupa un…

- Juventus a invins-o pe Leverkusen, scor 2-0, și s-a calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Cristiano Ronaldo (34 de ani), marcatorul unui gol, a declarat ca i-ar placea sa faca pereche in ofensiva campioanei Italiei cu Paulo Dybala și Gonzalo Higuain. Maurizio Sarri e pus intr-o situație…

- Datorita golurilor marcate in meciul cu Mallorca, scor 5-2, Lionel Messi l-a depasit pe Cristiano Ronaldo la numarul hattrickurilor inscrise in LaLiga, potrivit news.ro.Messi a marcat 35 de triple in campionat, in timp ce Cristiano Ronaldo, intre timp transferat la Juventus, are 34. Citește…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) n-a fost prezent la gala Balonului de Aur de la Paris, trofeu caștigat de Lionel Messi. In același timp, in Italia, s-a desfașurat gala fotbalului italian unde portughezul s-a ales cu doua premii: jucatorul anului in Serie A și atacantul anului in Serie A. Fotbalistul lui…

- Lionel Messi, 32 de ani, ar urma sa caștige al 6-lea Balon de Aur. Luni, 2 decembrie, capitanul Barcelonei, ii va depași pe Virgil Van Dijk (Liverpool) și Cristiano Ronaldo (Juventus), anunța Mundo Deportivo Barcelona va juca miercuri, de la ora 22:00, contra celor de la Borussia Dortmund, in grupele…

- Paulo Dybala (26 de ani) este unul dintre cei mai norocoși fotbaliști. Atacantul argentinian a avut șansa sa il cunoasca și sa joace cu Lionel Messi la echipa naționala a "pumelor", in timp ce pe Cristiano Ronaldo il are coleg la echipa de club, Juventus, anunța MEDIAFAX.Citește și: SURPRIZA…

- Lionel Messi și Cristiano Ronaldo pot caștiga cel de-al șaselea "Balon de Aur" din cariera. Cei doi jucatori vor fi din nou rivali, de data aceasta in lupta pentru obținerea premiului individual pe care l-au caștigat pana acum de cinci ori fiecare, potrivit Mediafax.Astfel, starul Barcelonei…

- Lionel Messi (32 de ani) a incheiat sezonul trecut cu un titlu castigat cu Barcelona pentru care a inscris 36 de goluri in campionat, fiind cel mai bun marcator din La Liga. Prin comparatie, Cristiano Ronaldo (34 de ani) a luat Supercupa si titlul cu Juventus, dar si Liga Natiunilor cu Portugalia.