Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat Premier League, iar belgianul Kevin de Bruyen a facut din nou un meci mare. Starul lui Manchester City va primi un supercard din Echipa Saptamanii. Mijlocașul ofensiv al celor de la Manchester City a facut spectacol in ultima etapa pentru „cetațeni”, 5-0 cu Norwich. Belgianul a egalat recordul…

- Echipele Manchester United si Chelsea Londra si-au asigurat calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor, duminica, gratie victoriilor inregistrate in partidele din etapa a 38-a (ultima) a actualei editii a campionatului de fotbal al Angliei. Manchester United s-a impus cu 2-0 pe…

- Leicester - Manchester United și Chelsea - Wolves sunt duelurile care vor stabili cele doua echipe care vor reprezenta Premier League in Liga Campionilor, alaturi de Liverpool și Manchester City. Meciurile au inceput la ora 18:00 și pot fi urmarite in format liveTEXT și liveSCORE pe GSP.ro.In acest…

- Dupa Germania și Spania, Anglia e a treia țara care iși duce campionatul intern la bun sfarșit. Liverpool a luat titlul așteptat de 3 decenii, Manchester City va merge in grupele Ligii Campionilor, dar celelalte intrebari importante iși vor afla raspunsul abia duminica. ...

- ​Jurgen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, considera ca succesul apelului clubului Manchester City la Tribunalul de arbitraj (TAS), contra suspendarii pentru încalcarea fair-play-ului financiar (FFP), nu a fost o stire buna pentru fotbal, noteaza Reuters.''Nu cred ca a fost o zi buna…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anuntat, luni, anularea deciziei UEFA, care a suspendat clubul englez pentru doi ani din competitiile europene, pentru incalcarea regulilor fair-play-ului financiar, potrivit news.ro.City va trebui sa plateasca insa o amenda de zece milioane de euro."Cetatenii",…

- Fabinho vs Phil Foden este urmatorul meci in campania din FIFA Ultimate Team din FIFA 20, care le aduce fața in fața pe Liverpool și Manchester City, rivale in Premier League. Fanii au de ce sa aștepte cu entuziasm urmatorul duel din Summer Heat. Oricine va caștiga, gamerii se vor alege cu un card pe…

- Jucatorul celor de la Tottenham, Lucas Moura, a primit un card Moments pentru a marca cea mai buna evoluție din cariera brazilianului, cea din semifinala cu Ajax din Liga Campionilor, din sezonul trecut, cand reușitele lui au calificat pe Spurs in ultimul act. Cardul de 93 OVR este cu adevarat unul…