Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți gameri profesioniști au incercat toate combinațiile posibile. Concluzia este ca o echipa aproape perfecta, de 00, nu poate fi obținuta, pentru ca, din punct de vedere al chimiei intr-un lot, nu se poate atinge o valoare mai mare de 98. In joc nu exista mai mult de 10 carduri de 99, din Messi…

- Au aparut primele semne de ieftiniri intr-o piata care parea de neclintit in ultimii ani. Preturile apartamentelor au scazut in medie luna trecuta in toata tara. Iar ieftiniri au avut loc atat pe piata rezidentiala noua, cat si pe cea veche.

- Benjamin Andre, Paulinho și Carlos Eduardo nu sunt cei mai cautați fotbaliști din FIFA 20, dar pot fi foarte folositori pentru orice echipa. Și in realitate exista fotbaliști fara de care nicio echipa nu poate funcționa, care pun in valoare starurile iubite de fani. ...

- Jucatorul celor de la Tottenham, Lucas Moura, a primit un card Moments pentru a marca cea mai buna evoluție din cariera brazilianului, cea din semifinala cu Ajax din Liga Campionilor, din sezonul trecut, cand reușitele lui au calificat pe Spurs in ultimul act. Cardul de 93 OVR este cu adevarat unul…

- FC Koln a smuls in extremis remiza in meciul de acasa cu Fortuna Dusseldorf, incheiat 2-2, duminica seara, in epilogul etapei a 27-a din Bundesliga, competitie ce se disputa fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus. Fortuna a condus cu 2-0 pana in minutul 88, dupa golurile lui Kenan Karaman…

- Azi continua fotbalul din Bundesliga și sunt programate cinci meciuri din etapa a 27-a, a doua dupa ce Germania a permis reluarea fotbalului. Clasamentul live din Bundesliga: lupta la limita intre Bayern și Borussia Dortmund Patru meciuri tari se joaca de la ora 16:30, in timp ce Bayern – Eintracht…

- Mossad „Msdossary” Aldossary, din echipa Tundra Esports, are 6 carduri de 99 OVR in formație la FIFA 20. „Msdossary” a fost ales de EA Sports pentru a-i provoca pe gameri in cadrul Featured Squad Battle din Ultimate Team. Cine reușește sa caștige contra echipei acestuia, poate primi niște recompense…

- FIFA 20. Nici n-a aparut bine Echipa Sezonului din Premier League și alte 3 staruri au primit carduri care ii vor face pe jucatorii de Ultimate Team sa ii adauge pe lista de dorințe. Cardul pe care mulți gameri vor pune ochiul este cel al mijlocașului celor de la Leicester, Ndidi, 91 OVR. ...