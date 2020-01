Stiri pe aceeasi tema

- Ajax Amsterdam s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Olandei, miercuri, dupa ce a invins formația Telstar, scor 4-3, și a ajuns la 157 de goluri marcate in 2019, un record in ceea ce privește reușitele dintr-un an calendaristic, potrivit Mediafax.Sergino Dest a marcat golul al doilea…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a incheiat turul campionatului Seriei B a Diviziei A pe primul loc.„Panterele” au castigat, joi, meciul disputat in deplasare cu echipa a doua a CSM-ului Bucuresti. Handbaliștii pregatiți de Adrian Georgescu și Ionut Deli-Iorga au fost conduși cu cinci goluri…

- Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a declarat ca echipa lui va incerca in Irlanda de Nord sa faca din nou un joc ofensiv, spectaculos, in care sa marcheze cat mai multe goluri, informeaza FRF potrivit news.ro"Va fi putin mai dificil si nu neaparat din cauza frigului, chiar daca…

- Selectionerul nationalei de fotbal a României, Cosmin Contra, a afirmat, joi, într-o conferinta de presa, ca s-a simtit jignit de faptul ca echipa Suediei, si-a prezentat echipamentul oficial pentru EURO 2020 înainte de meciul direct, ceea ce ar reprezenta o desconsiderare a adversarului,…

- Atacantul francez Kylian Mbappe a devenit cel mai tanar jucator din istoria Ligii Campionilor care a ajuns la 15 goluri marcate in competitie, potrivit news.ro.Mbappe a reusit aceasta performanta la doar 20 de ani si 306 de zile. Messi inscria al cincisprezecelea gol in competitie la 21 de…

- Gyor, campioana Europei la handbal feminin, și-a doborat recordul de goluri marcate intr-o partida de Liga. Banik Most, debutanta din Cehia, a pierdut la 25 de lungimi diferența: 21-46! Demonstrație de forța pentru campioana Europei, Gyor, in fața debutantei Banik Most, campioana Cehiei. Maghiarele…

- Echipa Gyori Audi ETO KC, detinatoarea trofeului, a castigat la un scor record, duminica, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, 46-21 cu formatia ceha Banik Most, debutanta in competitie. Formatia maghiara a reusit de fapt doua recorduri in meciul de pe teren propriu, cel mai mare numar…

- Ripensia Timisoara a suferit cel mai usturator esec pe teren propriu in Liga a II-a. Ros-galbenii lui Alex Pelici au fost depasiti clar de CS Mioveni, una dintre pretendentele la promovare, scor 0-5 (0-4). Pe langa esecul usturator, gazdele l-au pierdut pentru urmatorul joc si pe fundasul Mihai Hecsko,…