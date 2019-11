Brânceni – Tentativă de furt “deturnată” în bătaie și audieri la poliție

Brânceni – Tentativă de furt “deturnată” în bătaie și audieri la poliție in Eveniment / on 15/11/2019 at 12:39 / Joi, 14 noiembrie a.c., în jurul orei 21:49, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Alexandria au fost sesizați… [citeste mai departe]