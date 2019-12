Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii FIFA 20 și-au manifestat frustrarea pentru anumite aspecte ale jocului, aceștia protestand in fața sediului EA Sports din București. Furia a rezultat dintr-o lipsa de recompense in cadrul saptamanii din FIFA Ultimate Team. De asemenea, utilizatorii reclama și faptul ca viteza unuia dintre…

- Am considerat mereu, dar mai ales in ultima vreme, faptul ca nu merita nici o atenție opiniile exprimate de domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. Ultimul articol scris de Domnia sa in ediția de luni, 25 noiembrie 2019, a cotidianului Deșteptarea mi-a intarit pe deplin convingerea. Vorbele dumnealui…

- Mihai Constantinescu a lasat un gol mare in sufletul celor care s-au bucurat decenii la rand de șlagarele sale. Din acest motiv, mormantul regretatului artist, care s-a stins din viața la 73 de ani, este plin de mesaje și scrisori emoționante de la fani. Mihai Constantinescu, ultima aparitie…

- Au aparut urmatorii jucatori care beneficiaza de bonus in „Road to Final”. Acestea sunt vedetele care primesc un mic upgrade ce poate fi decisiv pentru echipa ta! Jucatorii de FIFA Ultimate Team au mai primit o veste buna. EA tocmai ce a lansat urmatorul lot de fotbaliști care au primit imbunatațiri…

- Actrita Emilia Clarke a dezvaluit miercuri seara, la emisiunea „Tonight With Jimmy Fallon”, cine a uitat recipientul pentru cafea care a aparut intr-un episod din ultimul sezon al serialului „Game of Thrones”.

- Premierul desemnat Ludovic Orban pregateste un Guvern suplu: 15 sau 16 ministere. „Adevarul“ va prezinta prima schita a viitorului Executiv. Deocamdata, liberalii isi fac calcule pentru un guvern monocolor, insa in urma negocierilor cu restul partidelor de Opozitie ar putea ceda cate un minister pentru…

- Este cea de-a doua ancheta din acest an de care este vizata institutia, dupa ce in vara a mai existat o cercetare, cu privire la o copila de 14 ani, aflata teoretic in grija statului, dar gasita plina de sange pe strada. Atunci, directorul adjunct al DGASPC Galati a fost demis.